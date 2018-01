Basquete: empresa afasta funcionários Dentro da quadra, o COC/Ribeirão conquistou o inédito título brasileiro, batendo o Unit/Uberlândia, e fez a festa, ao lado de sua torcida, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, no domingo. Fora da quadra, porém, uma mácula: houve uma confusão que envolveu um funcionário do COC (que estava como torcedor), torcedores mineiros, PMs, seguranças de uma empresa terceirizada (contratada pelo COC) e jogadores do Unit. Sobrou até para três profissionais da imprensa, que fotografavam ou gravavam as imagens do tumulto. A direção da Extrema, a empresa de segurança, disse nesta segunda-feira que afastou, por 30 dias, sem vencimentos, os três funcionários que agrediram um torcedor mineiro, e que eles ainda podem ser demitidos por justa causa pelos excessos cometidos. "Não tinha informações sobre o que ocorreu fora do ginásio, apenas do lado de dentro, onde eu estava e três funcionários foram agredidos, sendo que um perdeu o transmissor e um dente", comentou o proprietário da Extrema, Dagomar Dib. Após ver as imagens da EPTV Ribeirão (afiliada da TV Globo na região), com os seguranças agredindo um torcedor já imobilizado, do lado externo, Dib disse que ficou indignado e que iria apurar o caso em detalhes. "Não sei se teve algum problema pessoal entre eles, mas não se justifica a agressão de uma pessoa imobilizada", explicou ele. Dib informou que a empresa trabalha na maioria dos jogos do COC e que os três envolvidos no caso são funcionários há dois anos e sem incidentes anteriores. "Ainda bem que seguramos os torcedores do COC, dentro da quadra, no início da confusão, senão seria incontrolável", explicou ele. O tumulto começou com a agressão de um funcionário do COC, que estava apenas como torcedor e foi identificado como José Miguel, contra o preparador físico do Unit, Mário Saraiva. A PM e os jogadores do Unit entraram na confusão e José Miguel - ele participou de uma briga na final do Campeonato Brasileiro de 1998, em Araras, contra o Franca, distribuindo socos - agrediu dois cinegrafistas e ameçou um fotógrafo, que registraram um boletim de ocorrência por agressão e ameaça no 2o Plantão Policial. A PM disse que José Miguel e Saraiva foram qualificados e liberados após o registro de um boletim de ocorrência. Dib disse que 45 funcionários da Extrema estavam na Cava do Bosque para controlar os portões de acesso, e não fazer segurança. Cerca de 60 PMs faziam a segurança da partida. A direção do COC confirma que José Miguel é funcionário da instituição, mas que estava apenas como torcedor.