Basquete: Espanha tira Sérvia do caminho do tri mundial A Espanha venceu a Sérvia e Montenegro por 87 a 75, neste sábado, em Saitama, e se classificou para as quartas-de-final do Mundial masculino de basquete, que está sendo disputado no Japão. Liderados pelo ala-pivô Pau Gasol, que marcou 19 pontos e pegou 15 rebotes, os espanhóis acabaram com o sonho do tricampeonato sérvio - a equipe defendia os títulos conquistados em 1998, na Grécia, e 2002, nos Estados Unidos, ainda como Iugoslávia. Os espanhóis, que ficaram com o quinto lugar no último Mundial, abriram boa vantagem ainda no primeiro quarto, em que terminaram com vantagem de 20 a 10, e apenas controlaram o jogo na seqüência, poupando vários titulares - o próprio Gasol ficou em quadra por apenas 25 minutos. "Foi uma vitória importante, já que a Sérvia não estava bem, mas sempre está entre os primeiros colocados", disse o ala Alex Mumbrú. Nas quartas-de-final, a Espanha enfrentará a Lituânia, que provocou a grande surpresa deste sábado ao eliminar a Itália, atual vice-campeã olímpica, com uma vitória por 71 a 68.