Basquete: estado de Bira é grave O campeão mundial de basquete Ubiratan Pereira Maciel, de 58 anos, após cinco dias de internação na Unidade Coronariana do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HC/FMUSP), segue, nesta quinta-feira, em coma profundo e sem sinais de recuperação espontânea. O quadro, segundo o boletim médico, era de encefalopatia anóxica grave (falta de oxigenação no cérebro, determinando falência do encéfalo, região do sistema nervoso central).