Basquete estréia contra o Japão em Atenas A Seleção Brasileira Feminina de Basquete estréia dia 14 de agosto contra o Japão, na Olimpíada de Atenas. Nas duas últimas Olimpíadas, Atlanta/96 e Sydney/2000, o Brasil venceu todos os confrontos contra a equipe asiática. Em Atlanta fechou 100 a 80 e 82 a 68 e Sydney: 68 a 67. O sorteio das chaves foi realizado hoje, na Grécia e o Brasil está no Grupo A. Ainda na primeira fase,o Brasil enfrenta Grécia (dia 16), Rússia (18), Nigéria (20) e Austrália (22). Os Estados Unidos, campeão olímpico, estão no Grupo B, com Espanha, China, República Tcheca, Coréia do Sul e Nova Zelândia. "Não dá para escolher adversário. Ficamos num grupo onde temos condições de classificar em primeiro ou segundo lugar. Nas quartas-de-final teremos pela frente uma seleção forte. Já conhecemos e enfrentamos as seleções do nosso grupo, com mais vitórias do que derrotas", disse Janeth Arcain. Na última Olimpíada, o Brasil conquistou a medalha de bronze e, em Atenas, ficou com a prata. Busca, agora, sua terceira medalha. "Nós sabemos que teremos que nos preparar muito bem para a Olimpíada. Estou feliz por minhas atletas terem decidido ficar no Brasil, abrindo mão de jogar na WNBA", disse o técnico Antonio Carlos Barbosa, que confirmou para o dia 1º de junho a apresentação da seleção. Para a pivô Kelly, que atua no Cus Chieti, da primeira divisão da Itália, "Rússia e Austrália são os adversários mais fortes. Grécia e Nigéria estão num nível mais abaixo, vamos para Atenas brigar por uma medalha." As brasileiras nunca enfrentaram Grécia e Nigéria. Na fase de preparação para Atenas, o Brasil disputará dois torneios internacionais no país. Em Atenas, as brasileiras disputarão dois jogos contra a Grécia e participarão do Torneio Diamond Ball contra a Grécia e mais as seleções campeãs continentais: Rússia (Europa), Austrália (Oceania), China (Ásia) e Nigéria (Africa). Nacional - Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, serão realizadas amanhã seis partidas. Destaque para o clássico do interior: COC/Ribeirão Preto, que busca o bicampeonato nacional, e Uniara/Araraquara, às 20h, em Ribeirão Preto. Outros jogos: Franca Basquete e Liberty Seguros/Casa Branca, em Franca, às 20h; Unit/Uberlândia e Universo BH/Minas, em Uberlândia, no mesmo horário; Universo/Ajax e ACF Campos/Universo, em Goiânia, às 19h30; Londrina/TIM e Corinthians/UMC , em Londrina, às 20h; e Universo/BRB e Tijuca/Del Valle, em Brasília, também às 20h.