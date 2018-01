Basquete estréia no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete estréia nesta quarta-feira no 29º Campeonato Sul-Americano, , às 18 horas, contra o Paraguai. O Brasil foi campeão em 19 das 28 edições realizadas e está invicto desde 1986, com 47 vitórias consecutivas. A última derrota das brasileiras na competição foi na final de 1984, para a Colômbia (62 a 51).