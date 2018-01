Basquete: EUA vencem a Espanha A seleção feminina dos Estados Unidos derrotou a Espanha por 94 a 55 nesta segunda-feira e garantiu sua presença nas semifinais do Campeonato Mundial de Basquete que está sendo realizado na China. A equipe norte-americana espera agora o vencedor do confronto entre Austrália e França, que se enfrentam ainda hoje. A outra semifinal será entre a Coréia do Sul, que derrotou o Brasil, e a Rússia, que passou pela China.