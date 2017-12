Basquete: EUA vencem Panamá Apesar de não contar com os jogadores que atuam na NBA, a seleção dos EUA não encontrou dificuldades e nesta quarta-feira derrotou o Panamá por 94 a 72, na estréia das equipes na Copa América Masculina de Basquete, que está sendo disputada em Santo Domingo, na República Dominicana. O Brasil - que integra o grupo de EUA e Panamá - estréia ainda nesta quarta (17h30), diante da Venezuela. O torneio oferece quatro vagas para o continente no Mundial do Japão do ano que vem.