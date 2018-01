Basquete europeu define vagas olímpicas Lituânia, Espanha e Itália, além da Grécia (anfitriã) e Sérvia e Montenegro (atual campeã mundial), serão os representantes europeus no torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Os três primeiros garantiram suas vagas na disputa do Campeonato Europeu, encerrado domingo, em Estocolmo, na Suécia. O título europeu ficou com a Lituânia, que venceu final contra a Espanha por 93 a 84. A vaga da Itália veio na disputa do terceiro lugar, quando derrotou a França por 69 a 67 - apenas os três primeiros do campeonato se classificavam aos Jogos de Atenas. Esta edição do Campeonato Europeu esteve recheada de jogadores que fazem sucesso na NBA. Foi o caso do espanhol Pau Gasol, que joga no Memphis Grizzlies e foi o cestinha do torneio na Suécia. Na França, nem os pontos do armador Tony Parker, do atual campeão San Antonio Spurs, evitaram a desclassificação olímpica para a Itália. Andrei Kirilenko, do Utah Jazz, foi outro que brilhou, mas sua Rússia não passou do 8º lugar. Assim como Dirk Nowtizki, do Dallas Mavericks, que não levou a Alemanha muito longe - caiu nas oitavas-de-final.