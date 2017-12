Basquete faz teste contra o México A nova geração do basquete masculino do Brasil terá o primeiro teste internacional neste domingo. A seleção faz um amistoso contra o México, às 20 horas (de Brasília), em Hidalgo. Brasil e México voltam a jogar segunda-feira, às 22 horas, na Cidade do México, e terça-feira, às 21 horas, em Puebla. O Brasil ainda participará do Torneio de Toluca, contra as equipes do México (principal e universitária) e da Republica Dominicana, de quinta-feira a sábado.