Basquete faz último teste em São Paulo A seleção brasileira masculina de basquete encerra nesta quarta-feira, a partir das 20h30, no Ginásio do Paulistano, em São Paulo, com transmissão pelo SporTV, a série de amistosos contra a Venezuela, antes de viajar para o Uruguai, onde disputa, a partir de terça-feira (22), o Sul-americano. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, conta com o retorno do ala Marcelinho, que, hoje, devido a uma pequena lesão num dos ombros, será poupado do confronto em Ribeirão Preto - o armador Nezinho, cortado do Sul-americano, o substituiu no banco. Lula, que estreou no comando da seleção principal no domingo, gostou do desempenho do grupo. "O time tem poder de absorver bem o que foi treinado, fez 70% do que foi planejado e a tendência é de melhoria", afirma ele, esperando que o time chegue ao máximo no Pré-Olímpico, em San Juan, em Porto Rico, no final de agosto. Nessa competição, o Brasil buscará uma das três vagas para a Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004, uma tarefa difícil, mas não impossível, segundo o treinador. Os Estados Unidos são os favoritos e Brasil, Argentina, Canadá e Porto Rico devem brigar pelas outras duas vagas. O pivô Anderson Varejão, do Barcelona, que ainda não treinou sob o comando de Lula, deverá disputar o Sul-americano. O técnico acredita que, pela experiência internacional que adquiriu e por não estar tanto tempo parado, o jogador será importante para o grupo. "Ele tem esse período de repouso, como os demais que atuam no Brasil, e fará um trabalho para o Pré-Olímpico no Uruguai", explica Lula. Ou seja, enquanto 11 jogadores só farão treinos de manutenção antes dos jogos, entre os dias 22 e 27, Anderson Varejão fará um treinamento mais puxado para recuperar o tempo perdido. Em caso de não poder ir ao Uruguai, Murilo permanecerá no grupo. No Sul-americano, seis seleções disputam, em turno único, a fase de classificação. Os dois melhores disputam o título no dia 27. Os três primeiros garantem vaga nos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo, no início de agosto, e os quatro primeiros irão disputar o Pré-Olímpico.