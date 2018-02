Basquete feminino abre quartas-de-final As quartas-de-final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, em séries melhor-de-cinco jogos, começam nesta quinta-feira, com duas partidas. Em Santo André, o jovem time do ABC, com média de 19 anos, comandado pela técnica Laís Elena Aranha, recebe o Sírio/Black&Decker/Uberaba às 18h30, com transmissão da SporTV. Na temporada passada, Santo André não chegou às semifinais. Para esta temporada, porém, o time foi reforçado por atletas juvenis, além de trabalhar mais em conjunto. ?As meninas estão motivadas e em busca do mesmo objetivo que é chegar à semifinal. Uma vitória dentro de casa será fundamental para o time ganhar confiança?, explicou Laís. Santo André terminou a primeira fase na quarta posição, atrás de Ourinhos. E Uberaba ficou em quinto. Laís aposta na defesa de seu time para anular a velocidade do contra-ataque adversário. ?Nossa dupla de pivôs, Kátia e Simone, está muito bem na defesa?, disse a técnica. Essa dupla é a maior preocupação do técnico de Uberaba, Edson Ferreto: ?Queremos reverter a vantagem de Santo André, vencendo pelo menos um jogo na casa deles. Além de ter um conjunto forte, as pivôs Simone e Kátia vêm fazendo um excelente campeonato. Temos de redobrar a atenção debaixo da cesta para não deixá-las dominar a partida.? Outro jogo - Às 20 horas desta quinta-feira, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos enfrenta a Guaru/São Paulo, em Ourinhos. Para o técnico do time da casa, Antônio Carlos Vendramini, o mais importante é o time se manter concentrado. ?Todos estão nas mesmas condições de vencer. Em playoffs, precisamos pensar em cada partida como se fosse uma final?, ensinou. A Unimed/Americana, primeira colocada na primeira fase com 26 pontos, e a Santa Maria/São Caetano, segunda colocada com 25 pontos, já estão classificadas para a fase semifinal, em janeiro.