Basquete feminino: Americana x Santo André A Unimed/Americana, líder do Estadual Feminino de Basquete com oito vitórias e uma derrota, enfrenta Santo André (quinto colocado) neste sábado, às 18 horas. Em outra partida, o Pão de Açúcar/Ourinhos, terceiro, recebe a Guaru/São Paulo, sexta, no mesmo horário. Masculino - Neste sábado não haverá rodada. Domingo, serão realizados sete jogos: Paulistano e Unit/Uberlândia (10h); Tijuca e Londrina; Universo/Ajax e Franca (11h); Uniara/Araraquara e Corinthians/Mogi (12h, com RedeTV!); Universo/BH e Flamengo (15h30, com SporTV; Ulbra e Universo/BRB (17h); URB/Blumenau e Campos (18h).