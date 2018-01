Basquete feminino avança às semifinais A seleção brasileira feminina de basquete derrotou na madrugada desta sexta-feira o México por 114 a 53 e garantiu uma vaga nas semifinais do torneio Pré-Olímpico do México, em Culiacán. Helen e Janeth lideraram o Brasil com 26 pontos cada. Nesta sexta-feira, México e Chile disputam a segunda e última vaga do grupo A para as semifinais. O Brasil folga e só volta a jogar no sábado. Pelo grupo B, Cuba continua invicto após vencer o Canadá por 77 a 63. Já a Argentina venceu a República Dominicana por 104 a 73. Os dois semifinalistas dessa chave serão definidos nesta sexta. A Argentina pega Cuba e República Dominicana enfrenta o Canadá.