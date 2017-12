Basquete feminino chama 17 e quer o ouro A lista da seleção brasileira feminina de basquete apresentada hoje pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, para o início da preparação do time à Olimpíada de Atenas, tem 17 nomes: Adrianinha, Alessandra, Cintia Tuiú, Ega, Erika, Helen, Iziane, Jacqueline, Janeth, Karla Cristina, Kelly, Leila Sobral, Lilian, Micaela, Silvia Cristina, Vivian e Zaine. A armadora Karla e a ala Silvia Cristina são as únicas novidades no grupo, que sofrerá cinco cortes. Iziane, Silvia e Érica pertencem a equipe Sub-21. O presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Gerasime Grego Bozikis, observou que o objetivo é "a medalha de ouro". O técnico Barbosa concordou, dizendo que não poderia passar um clima pessimista às jogadoras, "de perdedor". O Brasil estréia contra o Japão, no Grupo A, dia 14 de agosto. Na chave ainda estão Grécia, Rússia, Nigéria e Austrália. O treinador analisou os confrontos da primeira fase das Olimpíadas. Apontou a equipe da Rússia como favorita e disse que a Nigéria não é a candidata ao título. E acrescentou: "O Japão foi a surpresa no campeonato asiático. A Austrália joga na base da força e sempre incomoda. A Grécia joga em casa, apesar de ter tido atuação regular durante o torneio europeu". A seleção terá apenas dois meses e meio de treino. A apresentação será dia 30, em São Paulo, com todas as dez jogadoras que atuam no exterior, segundo a CBB. O que a entidade não informou é que a primeira semana de treinos poderá ser atrapalhada pelas finais do Campeonato Paulista. A seleção treinará em São Paulo e em Americana até o dia 1 de julho, quando irá para o Rio, para mais um período de treinos e quatro amistosos contra Cuba. Segue para a Grécia no dia 29, para um torneio na Ilha de Creta, no qual estarão cinco seleções olímpicas - Austrália, Rússia, China, Grécia e Nigéria. O basquete estará na Vila Olímpica de Atenas no dia 9 de agosto. A ala Micaela, que atua na Itália, está machucada. "Não posso cortá-la. Os médicos da seleção verão isso." Entre as convocadas, o treinador destacou a experiência e a inteligência de Janeth, de 35 anos, uma das que poderá ficar fora da primeira semana de treinos se Ourinhos estiver na final do Paulista. Elogiou ainda Adrianinha, a eficiência nos arremessos de três de Helen e a marcação acirrada da pivô Kelly.