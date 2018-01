Basquete feminino chega às 7h a São Paulo Depois de conquistar o título do Torneio Pré-Olímpico na madrugada desta segunda-feira e garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004, a seleção brasileira de basquete feminino chega a São Paulo nesta terça-feira, em desembarque previsto para as 7 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na seqüência, as atletas e a comissão técnica liderada por Antonio Carlos Barbosa concedem entrevista coletiva à imprensa.