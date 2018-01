Basquete feminino de olho na Argentina A maior preocupação da seleção brasileira feminina de basquete no Campeonato Sul-Americano não é o jogo de estréia, domingo, contra o Chile, às 18 horas (de Brasília), em Loja, no Equador, mas sim a partida diante da Argentina, marcada para a próxima quarta-feira. Na terça-feira as argentinas venceram de forma invicta um quadrangular amistoso em Guayaquil, também no Equador, e são consideradas as grandes rivais do time brasileiro. O treinador Antônio Carlos Barbosa confessa que não tem muitas informações sobre o primeiro adversário no Sul-Americano, mas está confiante. "Não temos informações atualizadas, pois enfrentamos o Chile há dois anos. Mas a base do nosso grupo é forte, formada pela Kelly, Cíntia, Adriana, Micaela e Lilian", disse Barbosa, que fez um balanço positivo da fase de preparação da equipe, em Ribeirão Preto. "A chegada das jogadoras que atuam no exterior foi benéfica, o grupo está motivado, pois teremos outras competições importantes, este ano." Equador, Peru e Venezuela também disputam o Sul-Americano, que classifica as três melhores seleções para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, na República Dominicana. A final da competição será no dia 27.