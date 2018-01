Basquete feminino define semifinalistas Pela terceira rodada das quartas-de-final (melhor de cinco partidas) do 8º Campeonato Nacional de Basquete Feminino (CNBF 2005), o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos venceu o Pão de Açúcar/UNIMAR/Marília por 89 a 58 (49 a 37 no primeiro tempo), em Marília, com 21 pontos da cestinha Lisdeivi. O LIMPOL/São Caetano derrotou a Associação/São Bernardo por 66 a 64 (37 a 34), em São Bernardo. As cestinhas foram Renata, de São Bernardo, e Maristela, de São Caetano, com 24 e 15 pontos, respectivamente. O Jesus Adolescente/CELT/Catanduva superou o Santo André por 74 a 69 (39 a 46), em Santo André. A cestinha da partida foi Wivian, de Catanduva, com 16 pontos. E o Sport Recife ganhou do WIMPRO/Guarulhos por 75 a 66 (39 a 31), em Guarulhos, com 28 pontos da cestinha Tayara. Com esses resultados, as equipes de Ourinhos (19 vitórias seguidas), São Caetano, Catanduva e Sport Recife fecharam suas séries em três a zero e estão classificadas para a fase semifinal (melhor de cinco) que terá os seguintes confrontos: Ourinhos x Catanduva e São Caetano x Sport Recife.