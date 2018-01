Basquete feminino disputa 3º lugar A seleção brasileira feminina de basquete perdeu da Austrália por 62 a 45 (27 a 30) nas semifinais da Copa das Quatro Nações, que está sendo disputada em Sydney, Austrália. Nesta terça-feira, às 5 horas, horário de Brasília, a equipe disputa o terceiro lugar da competição contra a França, que nesta segunda-feira perdeu a semifinal para os Estados Unidos por 60 a 46. A decisão está marcada para às 7h15. ?Eu considero que foi uma partida anormal, principalmente no segundo tempo quando marcamos apenas 15 pontos?, avaliou o técnico da seleção brasileira, Antônio Carlos Barbosa, após o jogo. O treinador ressaltou a queda de produção pois no primeiro tempo o time chegou a estabelecer uma vantagem de 11 pontos que poderia ter sido aumentanda. ?Mas voltamos para o segundo tempo cometendo muitos erros (foram 29 em toda a partida) e não conseguimos mais encaixar o nosso jogo?, concluiu. A competição está servindo como preparação para o Campeonato Mundial, que será realizado na China a partir do dia 14. Para o Brasil, que teve poucas oportunidades de jogar contra as equipes que vão participar do evento durante o período de preparação, esta está sendo uma experiência importante.