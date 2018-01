Basquete feminino do Brasil vence Equador A seleção brasileira feminina de basquete derrotou na noite desta quinta-feira, em Loja, no Equador, a seleção equatoriana por 118 a 41, e terminou invicto a fase classificatória do Campeonato Sul-Americano, com cinco vitórias. Com essa campanha, o Brasil garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto, e no Pré-Olímpico do México, em setembro, onde disputará uma vaga para as Olimpíadas de Atenas, em 2004, na Grécia. Além do Brasil, a Argentina também garantiu nesta quinta sua vaga no Pan-Americano de Santo Domingo e no Pré-Olímpico ao vencer o Chile por 76 a 59. Com a terceira posição, as chilenas só conseguiram vaga para o Pré-Olímpico. As argentinas terminaram na segunda posição, com apenas uma derrota diante do Brasil, e disputam o título do Sul-Americano com a seleção brasileira, nesta sexta-feira. Venezuela, Equador e Perú estão fora do Pan e das Olimpíadas.