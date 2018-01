Basquete Feminino é campeão Sul-Americano O Brasil conquistou neste sábado o 30.º Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino ao derrotar a Argentina na final por 91 a 62, em Assunção, no Paraguai. Com o nervosismo inicial da equipe brasileira, as argentinas venceram o primeiro quarto do jogo por 24 a 21. A seleção brasileira seguiu nervosa durante o segundo quarto e o primeiro tempo acabou 37 a 35 para as portenhas. No segundo tempo a história mudou, as brasileiras reagiram e conseguiram impor seu ritmo de jogo na quadra. Com arremessos certeiros, muitos deles de três pontos, as comandadas do técnico Antonio Barbosa viraram o jogo e dominaram o restante do segundo tempo, fechando a partida com facilidade por 91 a 62. "Foi suado, sofrido, mas gratificante. Não fizemos um bom primeiro tempo, principalmente nos arremessos de dois e de três pontos. Na etapa final, a equipe mostrou um excelente poder de reação e dominou a partida (58 a 25). Além da vitória, o mais importante é que jogamos coletivamente os 40 minutos. Estou muito contente com meu sexto título sul-americano", disse a armadora Helen, que alcançou a marca de 1.074 pontos em 106 partidas oficiais pela seleção principal. Com a vitória, o Brasil manteve sua supremacia absoluta no torneio, somando seu 11.º título invicto, o 21.º na história da competição, enquanto a Argentina tentava conquistar o segundo. Assim, a seleção não perde desde o Sul-Americano de 1986, somando 58 vitórias seguidas. A terceira colocação do Sul-Americano Feminino de Basquete ficou com a Colômbia, que derrotou o Chile por 89 a 82.