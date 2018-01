Basquete feminino encara o México às 23h A seleção brasileira feminina de basquete disputa nesta quinta-feira a segunda rodada do torneio Pré-Olímpico do México, em Culiacán, pelo Grupo A. As adversárias da partida marcada para as 23 horas (de Brasília) são as donas da casa. Antes, jogam Cuba x Canadá e Argentina x República Dominicana. Na estréia, venceu fácil o Chile por 102 a 45. Brasil e México se enfrentaram apenas uma vez na história da competição e o Brasil venceu por 76 a 43 no Pré-Olímpico de Havana, há quatro anos. ?Não existe jogo fácil em nenhuma competição internacional e cada partida é uma decisão para a nossa equipe. Vamos jogar contra o México com o único objetivo de ganhar para garantir a vaga na semifinal. Além disso será mais uma oportunidade para melhorar o entrosamento do time para os jogos da próxima fase", disse a armadora Adrianinha. O técnico da equipe adversária, Oswaldo Paredes, admite que as brasileiras são favoritas para a partida desta quinta-feira. ?Jogaremos todas as partidas com o coração, pois estamos conscientes de que vencer o Brasil é uma tarefa difícil. A nossa realidade é bem diferente das brasileiras, que são as favoritas para ganhar a partida e a competição." Segundo o mexicano, ficar entre as quatro melhores seleções, entre as nove que estão participando, já seria um bom resultado. ?Estamos treinando há um mês e meio e o nosso objetivo é derrotar o Chile para garantir a vaga na semifinal." Após o jogo contra as mexicanas, as brasileiras encerram a participação na primeira fase e já ficam de olho nas semifinais, que serão realizadas sábado. As duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam para a semifinal e definem as finalistas no sistema de cruzamento olímpico: o líder do A pega o segundo do B, e o primeiro do Grupo B enfrenta o segundo colocado do Grupo A. A final está marcada para domingo, às 22 horas (de Brasília). O bronze será definido às 20 horas.