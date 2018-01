Basquete feminino enfrenta Canadá às 21h A seleção brasileira feminina de basquete enfrenta o Canadá, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), pelas semifinais do Pré-Olímpico do México. A outra semifinal será entre Cuba e México, que venceu o Chile por 54 a 53, na noite de sexta-feira. Os outros resultados da última rodada da fase de classificação foram: Canadá 92 x 35 República Dominicana e Argentina 58 x 79 Cuba. Os vencedores das semifinais se enfrentam neste domingo, às 23 horas (de Brasília). A equipe campeã fica com a única vaga das Américas para as Olimpíadas de Atenas/2004.