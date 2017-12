Basquete feminino entra em fase decisiva As quartas-de-final do Nacional Feminino de Basquete começam nesta quarta-feira com a primeira partida da série melhor-de-três entre São Paulo/Guaru e Black&Decker/Uberaba, às 20h30, em Guarulhos. O Uberaba terminou em quarto lugar na fase de classificação, com 22 pontos (8 vitórias e 6 derrotas). O Guaru foi quinto, com 19 pontos (5 vitórias e 9 derrotas). O Uberaba venceu os dois jogos entre as equipes (100 a 90 e 85 a 67).