Basquete feminino está na Olimpíada A seleção brasileira feminina de basquete participará dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. A classificação foi garantida hoje à noite com uma vitória de 90 a 81 sobre Cuba, na final do Torneio das Américas, em Culiacán, México. Janeth foi a cestinha do jogo, marcando 23 pontos. As cubanas ficaram à frente no placar apenas no começo do jogo, abrindo 8 a 0. O Brasil reagiu e não foi mais alcançado. O primeiro quarto terminou 23 a 19, o segundo foi 40 a 39, e o terceiro, 67 a 58. A equipe do técnico Antonio Carlos Barbosa ficou com a única vaga reservada ao continente. Os Estados Unidos, como atuais campeões, já tinham lugar assegurado e foram dispensados da disputa. O Brasil disputou o torneio com outros seis países: Argentina, Chile, República Dominicana, Canadá e México, além de Cuba.