Basquete feminino estréia com vitória A seleção brasileira feminina de basquete derrotou na noite desta quarta-feira a seleção do Chile por 102 a 45, na estréia do Torneio Pré-Olímpico das Américas, na cidade de Culiacán, no México. Nesta quinta-feira, o Brasil enfrenta o México, pelo Grupo A. Pelo Grupo B, o Canadá derrotou na prorrogação a Argentina por 57 a 56 e Cuba venceu a República Dominicana por 102 a 50. Apenas o campeão do torneio garante vaga como representante da América para as Olimpíadas de Atenas, em 2004, ao lado dos Estados Unidos.