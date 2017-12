Basquete feminino estréia em Lima A seleção brasileira feminina de basquete estréia amanhã no Sul-Americano, em Lima, às 19h30 (de Brasília), contra a Venezuela. O Brasil busca o oitavo título invicto e consecutivo (no total tem 17 conquistas). Ainda na primeira fase jogará com Bolívia (dia 10), Equador (12), Argentina (13), Chile (14) e Peru (15). O time base terá: Adrianinha, Silvinha, Adriana Santos, Ega e Mamá. Em Ribeirão Preto, o Botafogo pode garantir vaga na final do Nacional Masculino se vencer o COC, às 18 horas (SporTV).