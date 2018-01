Basquete feminino estréia no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete estréia neste domingo no 28.º Campeonato Sul-Americano contra o Chile, às 18 horas (de Brasília), no ginásio Santiago Fernández García, em Loja, no Equador, buscando manter a hegemonia no continente. As brasileiras conquistaram as últimas sete competições, de 1985 a 2001, vencendo, no total, 18 das 27 edições do torneio. A principal rival do Brasil é a Argentina, vice-campeã nos três últimos sul-americanos. As três primeiras seleções classificam-se para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto, na República Dominicana. Confiante no entrosamento das jogadoras, o técnico Antônio Carlos Barbosa manteve a base da equipe que atua junta desde 1996, quando foi vice-campeã sul-americana juvenil e campeã da Copa América. "O Brasil é o maior favorito ao título. Estamos evoluindo e a fase de preparação, em Ribeirão Preto, foi muito produtiva", avalia Barbosa, que já venceu cinco vezes o torneio, entre 1978 e 2001. No treino de sexta-feira, Barbosa definiu a escalação que começa a partida diante do Chile, com Kelly, Cíntia Tuiú, Adriana, Micaela e Lilian. Algumas atletas do elenco também conquistaram títulos na categoria adulta, como Adrianinha e Kelly, vice-campeãs olímpicas em Sídney, no ano 2000, e Geisa, Micaela e Mamá, que venceram o próprio Sul-Americano em 2001. "Estou ansiosa por voltar a disputar esta competição depois de oito anos. Espero ter um bom desempenho e voltar para o Brasil com mais um título", disse a pivô Cíntia Tuiú, a mais experiente do grupo. Além de Brasil e Chile, a primeira rodada do Sul-Americano tem dois jogos neste domingo. A Argentina enfrenta a Venezuela e o Equador joga contra o Peru. Depois de enfrentar as chilenas, as brasileiras fazem o confronto contra a Venezuela na segunda-feira. Terça-feira, será a vez das peruanas. Na primeira fase da competição, que vai até dia 26, as seleções se enfrentam em turno único, em cinco rodadas, classificando-se para a decisão do título, no dia 27, as duas equipes que somarem mais pontos.