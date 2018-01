Basquete feminino inicia projeto olímpico Começou o projeto Olimpíada de Atenas 2004 para a seleção brasileira de basquete feminino. Hoje, em São Paulo, foram apresentadas as 18 jogadoras convocadas por Antonio Carlos Barbosa para a disputa do Sul-Americano, que começa no dia 22, no Equador e para o Pan de São Domingos, de 2 a 9 de agosto. Estas competições servirão de teste para o Pré-Olímpico do México, a partir de 24 de setembro, em Culiacán. Em jogo, apenas uma vaga para Atenas. "Acredito na estrutura médica, física e técnica que temos, a vaga será nossa e se for meia vaga, também será nossa", afirmou, confiante, Gerasime Grego Pozikis, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). E para conquistar o objetivo, promete mexer com o psicológico das atletas. Mandou fazer um quadro para as jogadoras, com os dizeres Atenas 2004. "Elas deixarão no banheiro, na cama, por todos os lugares da casa, para se motivarem." Outro fator favorável será o tempo de preparação: três meses. Sem contar, a série de 5 amistosos contra a Rússia, em julho. "Não faremos como no Mundial, com jogadoras chegando com três, dois dias de antecedência, ou até mesmo no avião", disse Barbosa, lembrando da competição de 2002, na China, na qual a equipe ficou apenas na sétima colocação. Barbosa, ressaltou, contudo, que pode fazer alterações no grupo. Os treinos começam amanhã, em Ribeirão Preto. Mas Barbosa contará só com 8 convocadas: Kátia, Mamá, Érika, Jacqueline, Leila, Chuca, Renata e Vivian. Alessandra recupera-se de operação na vesícula e Kelly terá a semana livre para resolver problemas particulares. Geisa, Cíntia Tuiú, Adrianinha, Lilian, Ega e Micaela, do Americana e Silvinha e Cristina, do Ourinhos, disputam a final do Paulista.