Basquete feminino já treina em Ribeirão Parte da seleção brasileira feminina de basquete - 7 jogadoras, já que Érika foi para os Estados Unidos receber o anel de campeã da WNBA do ano passado e, a partir de segunda-feira, integrará a seleção sub-21, em Americana - começou a treinar hoje no CT do COC, em Ribeirão Preto. Sem possibilidade de treinar coletivamente, o técnico Antônio Carlos Barbosa está priorizando o lado físico das atletas, reforçando a musculação delas, além de aprimorar os fundamentos técnicos (arremessos e posicionamentos de pivôs e alas). "Não tenho opção no momento, a não ser fazer isso", explica Barbosa, que, intimamente, torce para que o Campeonato Paulista termine logo. "Se for 3 a 0 para alguém, melhor para nós", diz ele. A preocupação com o Campeonato Paulista tem a sua justificativa: Geisa, Cíntia Tuiú, Adrianinha, Lilian, Ega e Micaela jogam no time de Americana, e Silvinha e Cristina defendem o Ourinhos. Resumo: oito jogadoras. Se o título for definido apenas no quinto jogo, isso ocorrerá no dia 12 e a seleção brasileira treina em Ribeirão Preto até o dia 16, embarcando no dia 18 para o Equador, onde disputará o Sul-Americano, entre 22 e 28. Kelly reúne-se ao grupo na próxima semana e Alessandra recupera-se de contusão. Até para fazer os cortes, já que 12 atletas irão ao Equador, Barbosa terá que esperar a data-limite (dia 14). "Então, agora temos que reforçar o aspecto físico das atletas que estão aqui, pois as outras estão em ritmo de jogo", afirma Barbosa. Nos próximos dias, Barbosa tentará agendar treinos contra uma equipe cadete masculina (jogadores de 16 anos) do COC, para dar mais movimentação às sete jogadoras que estão em Ribeirão Preto. Em julho, a seleção também treinará no CT do COC e fará cinco amistosos (em locais ainda não definidos) contra a Rússia, visando os Jogos Pan-americanos de São Domingos, em agosto. As duas competições servirão para Barbosa avaliar o grupo, que, no final de setembro, disputará o Pré-Olímpico do México, onde apenas uma vaga estará disponível para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Nessa competição, Janeth e Helen, que estão na WNBA, integrarão a seleção brasileira.