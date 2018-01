Basquete feminino joga domingo no Equador A Seleção Brasileira Feminina de Basquete estréia no Sul-Americano de Loja, no Equador, no domingo, às 18h de Brasília, contra o Chile. Em 27 edições do torneio, as brasileiras foram campeãs 18 vezes. Dirigidas pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, nesta temporada as garotas têm pela frente os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na Republica Dominicana (de 2 a 9 de agosto) e o Pré-Olímpico do México (de 24 a 28 de setembro).