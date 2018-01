Basquete feminino lamenta derrota A seleção brasileira feminina de basquete não conseguiu superar a "síndrome de um ponto" e voltou a perder nesta terça-feira, no Campeonato Mundial da China, pela diferença mínima: 81 a 80 (45 a 38 no primeiro tempo) para a seleção da casa. Com a derrota do Brasil, o continente americano terá uma vaga a menos para o Pré-Olímpico de 2003, já que apenas as seis equipes mais bem colocadas garantem a classificação para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Na final do Mundial, jogam nesta quarta-feira Estados Unidos x Rússia, às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão pela ESPN Brasil. Diante das chinesas, o Brasil esteve em desvantagem nos dois primeiros quartos. Marcando forte, a equipe da casa se aproveitou dos erros brasileiros, terminando o primeiro tempo com vantagem de sete pontos. No terceiro quarto, a equipe do técnico Antonio Carlos Barbosa mostrou mais disposição, empatando o marcador em três minutos e assumindo o domínio da partida. Mas na etapa final, as chinesas voltaram a reagir e os dois times se alternaram na liderança do placar. Faltando 10 segundos para o final, a partida estava empatada em 79 pontos. Janeth cometeu falta e as chinesas aproveitaram os lances. No último segundo do jogo, a jogadora brasileira recebeu falta. Janeth errou o primeiro lance livre e se errasse também o segundo, o Brasil poderia marcar no rebote. Mas a jogadora acertou o arremesso e o cronômetro foi zerado em seguida. "É difícil encontrar explicação. Não foi falta de luta nem de garra. Conseguimos tirar uma desvantagem de 11 pontos, mas as chinesas acabaram dando mais sorte", disse a armadora Claudinha. "Acho que as derrotas para Coréia e China foram acidentais. Estivemos melhores e só fomos superadas no minuto final", lamentou a pivô Alessandra, cestinha da partida, com 23 pontos. Para o técnico Antonio Carlos Barbosa, a seleção atuou melhor do que na derrota para a Coréia. "Perdemos nos detalhes. Foi um jogo equilibrado. Não fomos felizes nas duas partidas e ficamos fora da luta pelas medalhas." O Mundial teve nesta terça-feira a definição dos finalistas. Norte-americanas e russas repetem a final de 1998, na Alemanha. Os Estados Unidos, que tentarão o bicampeonato, derrotaram a Austrália por 71 a 56 e a Rússia superou a Coréia do Sul por 70 a 53. A decisão do terceiro lugar será entre Austrália e Coréia. O Brasil disputa o sétimo lugar na competição contra a França.