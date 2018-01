Basquete feminino retoma treinamentos A seleção brasileira feminina, dirigida por Antônio Carlos Barbosa, que conquistou o título sul-americano no Equador, na sexta-feira, retornou nesta segunda-feira ao Brasil e, quarta-feira à noite, 16 jogadoras apresentam-se no CT do COC, em Ribeirão Preto, para a segunda etapa de treinos. São elas: Chuca, Adrianinha, Jacqueline, Silvinha, Êga, Vivian, Cristina, Lilian, Micaela, Renata, Leila, Geisa, Cíntia Tuiú, Mamá, Kelly e Alessandra (após cirurgia de vesícula). O time ficará em Ribeirão Preto até o dia 8, seguindo para quatro amistosos (em Palmas, Brasília, Rio e São Paulo) contra a Rússia, vice-campeã mundial, entre os dias 11 e 18.