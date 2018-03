Basquete feminino sofre desfalques Além de Janeth, as outras jogadoras brasileiras a caminho do basquete norte-americano, a WNBA - Helen (Washington Mystics), Alessandra (Seattle Storm), Cíntia (Orlando Miracle), Claudinha e Kelly (Detroit Schok) - vão desfalcar a seleção brasileira que disputa o Campeonato Sul-Americano, de 9 a 17 de junho. Hoje, o técnico Antônio Carlos Barbosa convocou a seleção, com as armadoras Vivian e Adrianinha, as laterais Adriana, Lilian, Micaela, Xuca, Paty, Rosângela e Silvinha, a ala-pivô Geisa e as pivôs Ana Lúcia, Mamá, Kátia, Patrícia, Ega e Zaine. Janeth, representante da geração de Paula e Hortência, só volta à seleção para a disputa da Copa América, em julho - seria no Brasil, antes de a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) perder o patrocínio da Caixa Econômica Federal. A Copa América é seletiva para o Mundial da China, em 2002.