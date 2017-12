Basquete feminino tem futuro incerto A situação ruim do basquete feminino brasileiro, que é campeão mundial e dono de duas medalhas olímpicas, foi o tema de debate em um encontro, nesta segunda-feira, em São Paulo, entre representantes de federações, clubes e a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Apenas São Paulo tem equipes (Santo André, Osasco, Jundiaí, Ourinhos, Guarulhos, São Caetano, Carapicuíba, Araçatuba e Americana) para o torneio. Não há, no restante do Brasil, times para a disputa do Nacional, após o fim do Paraná Basquete e a indefinição sobre o futuro do Vasco.