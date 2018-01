Basquete feminino tem jogos decisivos Começa neste domingo a fase semifinal do Nacional Feminino de Basquete, disputado em séries melhor-de-cinco partidas. O time de Ourinhos recebe, às 18h, a equipe de Americana, que tem a segunda cestinha da competição: Silvinha, com média de 22,6 pontos. A Unimed/Americana terminou a fase de classificação na primeira colocação, com 35 pontos ? 17 vitórias e uma derrota. Sua ?xará? Unimed/Ourinhos foi quarta colocada, com 30 ? 12 vitórias e seis derrotas. Às 20h30, em Santo André (com transmissão da SporTV), a equipe do ABC recebe o São Paulo/Guaru, da ala Janeth, cestinha da competição com média de 23,3 pontos e com maior média de assistências (4,7). Esse confronto promete ser o mais equilibrado, já que as duas equipes terminaram a fase de classificação com campanhas idênticas: 32 pontos, 14 vitórias e quatro derrotas. A segunda e terceira rodada estão programadas para os dias 7 e 8, em Americana e Guarulhos, respectivamente. Se necessário, o quarto e quinto jogos serão nos dias 10 e 12. As finais ainda não estão programadas, mas também serão em uma série melhor-de-cinco jogos.