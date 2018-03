Basquete feminino tem rodada à noite O Unimed/Americana enfrenta o Santo André nesta quinta-feira, às 20h, em Americana, pelo Campeonato Paulista Feminino de Basquete. O time de Americana, comandado por Paulo Bassul, está invicto na competição, com três vitórias. Em Jundiaí, o Black&Decker recebe o Databasket/São Bernardo no mesmo horário. As duas equipes estão na quinta colocação e perderam na rodada anterior. O São Paulo/Guaru (também quinto) enfrenta outro invicto, o Pão de Açúcar/Ourinhos, às 20h, em Guarulhos. O Guaru tem sondado a ala Janeth, que ainda não acertou com nenhum time. Nacional Masculino - Apenas uma partida será realizada nesta quinta-feira, em Blumenau, às 20h: o Londrina (nono colocado) enfrenta o URB/Blumenau (14º).