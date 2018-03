Basquete feminino treina em Ribeirão Ainda sem um patrocinador, após a não renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal, as seleções femininas principal e juvenil de basquete começaram nesta segunda-feira as atividades no Centro de Treinamento do COC, em Ribeirão Preto. Incluindo cinco medalhistas na Olimpíada de Sydney (Adriana Santos, Adrianinha, Lilian, Silvinha e Zaine), o técnico Antonio Carlos Barbosa trabalha com 16 jogadoras para disputar, entre 9 e 17 de junho, em Lima, no Peru, o Campeonato Sul-americano de basquete feminino. Mas a meta é a Copa América, em São Luís, no Maranhão, que classificará três equipes (além dos Estados Unidos) para o Mundial de 2002, na China. Segundo Barbosa, que terá de cortar quatro jogadoras até o dia 5 de junho, o principal adversário no Sul-americano é a Argentina, o único em condições de tirar o oitavo título do Brasil. Durante os treinos, que serão realizados em períodos alternados com a seleção juvenil, o treinador também definirá o time titular. Para a Copa América, no entanto, ele terá jogadoras importantes que não integram o grupo atualmente: Janeth, Cíntia, Claudinha e Helen disputam a WNBA e Alessandra e Cíntia Tuiú estão na Itália. Para Barbosa, juntar as duas seleções, como já ocorreu no masculino, foi um boa idéia. "Assim podemos conciliar o trabalho", comentou ele. Seu assistente, Paulinho Bassul, é o treinador da equipe juvenil, que fará amistosos e disputará o Mundial da categoria, em Brno, na República Checa, entre 14 e 23 de julho. Ele terá trabalho dobrado, pois participará dos dois treinamentos. A ala Adriana Santos aprovou a iniciativa da CBB. "É importante ter intercâmbio e renovação, motivando as jogadoras novas, que têm muito para mostrar", disse ela. O presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis, destacou a integração do trabalho nessa fase, quando entidade busca novos patrocinadores. Com a saída da CEF, em abril, Bozikis negocia com algumas empresas, mas não revela nomes, e espera fechar contratos em dois ou três meses. Sua expectativa é conseguir mais parcerias, de preferência uma estatal e outra privada. "Como temos projeto de dez anos, é sempre necessário ter uma empresa estatal como aliada", explicou Bozikis. Enquanto isso, as seleções brasileiras treinam com o antigo uniforme. "Nosso ex-parceiro merece", disse ele.