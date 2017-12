Basquete feminino treina para Mundial Depois de cinco meses de treinos e a presença no Campeonato Nacional Feminino de Basquete, a seleção brasileira juvenil faz nesta quinta-feira, às 16 horas, o último jogo-treino antes do Mundial da República Checa, de 14 a 22. O adversário será o Carapicuíba, que joga em casa, no Ginásio Ayrton Senna. Na terça-feira, o Brasil venceu o Carapicuíba por 83 a 66. Antes do Mundial, os brasileiros disputam o Torneio de Washington (de 4 a 6) contra Estados Unidos, China e Japão.