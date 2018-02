Basquete: feminino treina só com 9 O técnico Antônio Carlos Barbosa tem até agora apenas 9 das 17 jogadoras convocadas para iniciar a preparação da seleção brasileira de basquete, em São Paulo: Alessandra, Erika, Helen, Karla, Kelly, Leila, Vivian, Zaine e Iziane. A armadora Adrianinha se apresentou, mas voltou para a Itália para encaminhar documentação e permanecer no Penta Faenza, pelo quarto ano seguido, antes de iniciar o trabalho com a equipe nacional. As atletas que foram à final do Campeonato Paulista - Cintia Tuiú, Ega, Jacqueline, Janeth, Lilian e Sílvia Cristina - só farão os exames dias 14 e 15 e iniciam os treinamentos, em Americana, no dia 16. Adrianinha também se apresenta com o grupo. Micaela, operada, ainda depende de avaliação médica. Desde segunda-feira, as nove jogadoras estão reunidas em São Paulo, fazendo musculação e exercícios para aprimorar a preparação física. Hoje, houve o primeiro treino com bola, no Clube Atlético Paulistano. Barbosa disse que ficou satisfeito com a condição do grupo. "A temporada européia deixou as meninas apuradas tecnicamente", observou. Mas na parte física, a maioria reclama de dores. "Essa é a parte que tem de ser trabalhada." A estréia do Brasil na Olimpíada está marcada para o dia 14 de agosto contra o Japão, às 10h45 de Brasília. As brasileiras estão no grupo A e terão ainda como adversárias na primeira fase as seleções de Grécia (dia 16), Rússia (18), Nigéria (20) e Austrália (22). No grupo B estão os times de Estados Unidos, atual campeã olímpica e mundial, Espanha, China, República Checa, Coréia do Sul e Nova Zelândia. A pivô Érika, que vai disputar sua primeira Olimpíada, afirmou que está muito entusiasmada. "As mais experientes me ajudam muito na área técnica e acho que, com os treinos, a equipe só tende a crescer", avaliou. "Ainda estou um pouco fora de ritmo, mas com os treinos estarei totalmente preparada para os Jogos de Atenas", disse Érika, que já confirmou a renovação de contrato com o Club Universitari de Barcelona, na Espanha, para a próxima temporada européia.