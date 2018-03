Basquete feminino vence a Rússia A seleção brasileira feminina de basquete encerrou muito bem sua preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, a partir de agosto. Na noite desta sexta-feira, no Clube Paulistano, em São Paulo, a equipe do técnico Antonio Carlos Barbosa venceu a Rússia por 80 a 66. Com essa vitória, o Brasil empatou em 2 a 2 a série de quatro amistosos contra o time russo - vice-campeão mundial. Adrianinha e Micaela foram os destaques do jogo, com 21 pontos cada. Mesmo sem Janeth e Helen, que estão disputando a temporada da WNBA, a liga feminina de basquete norte-americano, a seleção brasileira feminina de basquete vai aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, como favorita ao pódio. Adrianinha, Jacqueline, Lilian, Silvinha, Micaela, Ega, Vivian, Mamá, Renata, Alessandra, Cintia Tuiú e Kelly são as 12 jogadoras confirmadas, nesta sexta-feira, pelo técnico Antônio Carlos Barbosa. As brasileiras terão como adversárias na disputa da medalha de ouro Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos (também sem as jogadoras da WNBA) e República Dominicana. ?Embora a maioria não tenha experiência internacional em competições com a seleção, o grupo evolui a cada treino e jogo?, afirmou Barbosa. A lateral Leila não vai ao Pan ? ficou quase quatro anos longe do basquete, após uma cirurgia no joelho e, depois disso, desestimulada. ?A Leila está sendo preparada para disputar o Torneio Pré-Olímpico do México, em setembro, quando terei também Janeth e Helen, voltando da WNBA, e a Erika, que está defendendo a seleção brasileira Sub-21?, observou Barbosa. O Brasil disputou 11 das 13 edições do Pan ? não esteve em Buenos Aires (1951), e em Mar Del Plata (1995), quando o torneio de basquete não foi realizado. O basquete feminino tem três medalhas de ouro (1967, 1971 e 1991), três de prata (1959, 1963 e 1987) e duas de bronze (1955 e 1983). No Pan de Winnipeg, em 1999, as brasileiras ficaram em quarto.