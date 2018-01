Basquete fica com o vice na Espanha A seleção de basquete feminina assegurou, independente do jogo de Espanha x Sérvia e Montenegro, o vice-campeonato do Torneio Internacional de Cáceres, disputado na Espanha. As brasileiras venceram neste sábado a Ucrânia por 87 a 54 e fecharam a sua participação na competição com duas vitórias e uma derrota, somando ao total cinco pontos. O destaque da partida foi a pivô Alessandra, com 18 pontos marcados e 14 rebotes realizados. A equipe volta ao Brasil neste domingo à tarde, treina no Rio durante toda a semana e viaja dia 14 para a cidade de Culiacán, no México, onde acontece o Pré-Olímpico das Américas, de 17 a 21 de setembro. O campeão do torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004.