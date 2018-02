Basquete: Fla a uma vitória da final Universo/Ajax e Flamengo/Petrobrás disputam nesta terça-feira, em Goiânia, às 18 horas, a quarta partida da fase semifinal melhor-de-cinco do 15.º Campeonato Nacional Masculino de Basquete (com SporTV). O clube carioca lidera a série por 2 a 1 e precisa de mais uma vitória para fechar a semifinal. Os goianos têm que ganhar dois jogos para serem finalistas. O Flamengo venceu três dos quatro confrontos entre as duas equipes no Nacional este ano. Caso seja necessário, o quinto jogo da série será sexta-feira, no Rio.