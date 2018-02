Basquete: Flamengo bate o Uberlândia pelo Nacional No único jogo do Campeonato Nacional masculino de basquete marcado para esta sexta-feira, o Flamengo/Petrobrás venceu no sufoco o Unitri/Uberlândia: 84 a 83, no Rio de Janeiro. O destaque da partida foi Hélio, do Uberlândia, com 47 pontos. Pelo Flamengo, o jogador mais decisivo foi Gustavo, com 28 pontos. Com o resultado, o Flamengo chegou à quarta colocação do campeonato, com 19 pontos - foram sete vitórias em 12 jogos. O Uberlândia é o sétimo, com 17 pontos - sete vitórias em 10 partidas. O líder do Nacional é o Universo, de Brasília, com 24 pontos e 100% de aproveitamento - 12 vitórias em 12 jogos.