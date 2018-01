Basquete: Flu enfrenta a seleção O time de basquete masculino do Fluminense realiza um amistoso, contra a seleção carioca juvenil, no ginásio do clube, hoje, às 12h, nas Laranjeiras. O técnico do Tricolor, Alberto Bial, prepara a equipe para a disputa da Copa Sul/Sudeste, prevista para ser realizada no início de agosto, cujo campeão estará classificado para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil reúne os vencedores das competições regionais e o campeão assegura uma vaga no Campeonato Brasileiro. "Estamos intensificando os treinos e nos preparando bem para essa temporada. E, o principal, reforçando o time", disse Bial. Apesar do otimismo de Bial, ele ainda não pode escalar o ala Marcelinho, ex-Botafogo e principal reforço da equipe, que está com a seleção brasileira disputando o campeonato Sul-Americano, no Chile.