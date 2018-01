Basquete: Flu recebe o Bauru A terceira rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta quinta-feira, às 20 horas, com o confronto entre o Fluminense e o Tilibra/Copimax, de Bauru, no Rio. Na terça-feira, o Flamengo/Petrobras derrotou A Hebraica/Blue Life por 100 a 98. Fluminense e Bauru lutam para estar entre os oito primeiros colocados e, conseqüentemente, classificados para o playoff. O Fluminense está em quinto, com 28 pontos (11 vitórias e 6 derrotas). O Bauru está em sétimo com 27 pontos (10 vitórias e 7 derrotas).