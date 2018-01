Basquete: Flu vence o Uberlândia O Fluminense venceu, neste domingo, a Unit/Uberlândia por 77 a 74, pela segunda rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O cestinha do jogo foi o norte-americano Marc Brown, com 31 pontos. No sábado, abrindo a rodada, o Botafogo conseguiu uma vitória importante, em Bauru, contra o Tilibra/Copimax, por 87 a 68. Com o resultado, o Botafogo lidera o nacional, com 30 pontos. Outros resultados deste domingo: Marathon/Franca 103 x 69 Ipiranga/Badesc, Leitor/Casa Branca 82 x 50 Sogipa. O Vasco joga nesta segunda-feira, às 19 horas, contra a A Hebraica, em São Januário.