Basquete: Franca derrota o Fluminense O Marathon/Franca, atual campeão paulista, passou pelo Fluminense por 77 a 74 (39 a 41), com 28 pontos do cestinha Márcio, na rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Já o Valtra/UMC/Mogi não teve dificuldade para derrubar o Sogipa por 87 a 77 (45 a 36). O líder na classificação geral é o COC/Ribeirão Preto, que teve folga na tabela, com sete vitórias e uma derrota. A rodada deste domingo teve também a vitória emocionante do Leitor/Casa Branca em cima do Bauru/Tilibra/Copimax, por apenas um ponto e diante de sua torcida. Depois de uma prorrogação, o Casa Branca venceu por 97 a 96 (38 a 38). O placar do segundo tempo ficou empatado por 80 a 80.