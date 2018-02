Basquete: Franca e Ribeirão duelam pelo Nacional masculino O Campeonato Nacional Masculino de Basquete terá um clássico nesta terça-feira: o Franca/Unimed recebe o COC/Ribeirão Preto, às 20 horas, para definir o primeiro lugar do grupo B no turno. A primera etapa da competição termina na quarta, com o Conti/Assis recebendo o Paulistano/Dix Amico. ?Estamos atravessando um momento complicado, com muitos desfalques por contusões. Só contamos com quatro jogadores adultos em condições de jogo?, alerta o técnico Lula Ferreira, do COC.