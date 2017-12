Basquete: Franca fica com a vaga Valia vaga no playoff semifinal do Campeonato Paulista e classificação para o Nacional. O Franca derrotou o Winner Limeira ontem por 104 a 82 e fechou as quartas-de-final do Paulista por 3 a 2 para ficar entre os quatro times que, a partir do dia 4, decidem quem será o campeão da temporada. Franca, dos veteranos Demétrius, Fernando Minucci e Chuí, enfrentará o Corinthians/Mogi nas semifinais do torneio de basquete mais tradicional do País. O outro confronto, sempre em um playoff melhor-de-cinco jogos, será entre COC/Ribeirão e Uniara/Araraquara. Os quatro semifinalistas jogam o Campeonato Nacional, a partir do dia 25 de janeiro.Ainda estão classificados, de São Paulo, Paulistano/UniFMU e Habib?s/Fast Color/Casa Branca. Ontem, também foi definida a segunda semifinal do Campeonato Nacional Feminino, a partir do dia 4. O São Caetano venceu o Santo André por três pontos de diferença, 75 a 72, fechou o playoff e vai enfrentar Unimed/Americana na série semifinal melhor-de-cinco. O Black&Decker/Uberaba jogará com o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, líder na fase de classificação e único time invicto na competição.