Basquete: Franca vence pelo Estadual No complemento da quinta rodada da segunda fase do Paulista Masculino de Basquete, o Franca derrotou, nesta sexta-feira, o São Caetano, por 87 a 77, em São Caetano do Sul. Os destaques do time do interior de São Paulo foram Vanderlei e Rogério, que marcaram 16 pontos cada. Na fase de repescagem, o São Carlos passou pelo XV/Amhpla/Da Barra por 116 a 99, em Piracicaba.